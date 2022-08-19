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Над Евпаторией сработала система ПВО

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Фото: соцсети
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Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в Евпатории. Об этом сообщил 19 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

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«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал он.

Накануне Крючков рассказал, что в Керчи сработали системы ПВО. Тогда советник главы республики отметил, что опасности для города и моста нет.

Журнал Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома написал 17 августа, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. Крючков 19 августа заявил, что не стоит делать поспешных выводов насчет информации о таком разрешении, и подчеркнул, что любая попытка агрессии ударит «бумерангом».

До этого, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. В результате были повреждены ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. В районе ввели режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело.

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