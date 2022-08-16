В Минобороны России подтвердили детонацию боеприпасов в Крыму

В Минобороны РФ сообщили о возгорании на территории воинской части в Крыму.

По информации ведомства, пожар случился утром 16 августа в районе села Майское. Возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов.

«16 августа около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, серьезно пострадавших при ЧП нет.

Как сообщил ранее глава администрации сельского поселения Николай Карпец, уже эвакуировано около 2 тыс. жителей.

На место незамедлительно выехал глава полуострова Сергей Аксенов. Он будет информировать о ходе ликвидации последствий возгорания по мере выяснения обстоятельств.