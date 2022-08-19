В Госдуме предложили прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

Учитывая выраженную недружественную политику Эстонии по отношению к России, Москве следует полностью прекратить поставки электроэнергии в эту страну. Об этом заявил 19 августа депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

«Надо «вырезать» Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — цитирует Морозова «РИА Новости».

В свою очередь, депутат Госдумы Максим Иванов от той же фракции отметил, что предложение Эстонии о введении восьмого пакета санкций в отношении РФ в случае его реализации ударит по ее же собственной экономике.

Ранее в пятницу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что кабинет правительства Эстонии после заседания решил сделать Еврокомиссии (ЕК) официальное предложение ввести против России восьмой пакет санкций. Также сообщалось, что кабинет правительства настаивает на ужесточении рестрикций в отношении россиян, желающих посетить европейские страны, и работает над достижением политического консенсуса по всей шенгенской визовой зоне.

Накануне власти Эстонии закрыли границы для россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами. Исключения составляют несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты. Также ограничения не коснутся лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками. Кроме того, санкции не распространятся на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, и на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

19 июля в Союзе городов и волостей Эстонии заявили, что значительные перебои с поставками природного газа могут скоро привести к возникновению чрезвычайной ситуации в стране на государственном уровне. По заявлению исполнительного директора союза Вейкко Лухалайда, проблема с перебоями теплоснабжения не может быть решена исключительно силами местного самоуправления, поэтому государство должно оказать в этом направлении свою помощь.

27 апреля эстонская газовая компания Eesti Gaas сообщила, что не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России. Там отметили, что намерены обеспечить снабжение Эстонии газом за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа (СПГ).

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.