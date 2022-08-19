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Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций
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Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Кабинет правительства Эстонии после заседания решил сделать Еврокомиссии (ЕК) официальное предложение ввести против России восьмой пакет санкций. Об вэтом 19 августа сообщается на сайте местного министерства иностранных дел со ссылкой на его главу Урмаса Рейнсалу.

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«Желание Эстонии состоит в том, чтобы в рамках восьмого санкционного пакета против России в сферах экономики, энергетики и торговли были расширены, а под ограничения были поставлены дополнительные физические и юридические лица», — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабинет правительства настаивает на ужесточении рестрикций в отношении россиян, желающих посетить европейские страны, и работает над достижением политического консенсуса по всей шенгенской визовой зоне.

Власти Эстонии с 18 августа закрыли границы для россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами. Исключения составляют несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты. Также ограничения не коснутся лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками. Кроме того, санкции не распространятся на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, и на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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