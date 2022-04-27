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Эстония отказалась платить за газ в рублях

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Эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России. Как сообщили в компании в среду, 27 апреля, гарантированность снабжения Эстонии газом там намерены обеспечить за счет закупаемого в Клайпеде сжиженного природного газа (СПГ).

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«Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой, из-за которой европейские страны и компании не приняли эти рублевые платежи, и поэтому мы не можем их принять», — сказал глава Eesti Gaas Маргус Каазик порталу телерадиовещания ERR.

В эстонской компании отметили, что в ближайшие месяцы цена на газ для обычных клиентов не изменится: апрельские тарифы будут действительны еще как минимум в мае и июне.

Правда, говоря об осени, Каазик уже начал выражать опасения, что с наступлением похолодания могут возникнуть проблемы, так как Клайпедского терминала будет недостаточно для пополнения зимних запасов подземного газохранилища Инчукалнса в Латвии. Выход глава компании видит в строительстве еще одного дополнительного СПГ-терминала.

Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

16 апреля глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что антироссийские санкции пока не дали эффекта и нужно бойкотировать нефть и газ из России. Министр также высказал мнение, что импортом этих ресурсов Европа «финансирует» российскую спецоперацию по защите Донбасса.

14 апреля сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть в российских банках рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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