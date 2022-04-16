Глава минобороны Эстонии призвал бойкотировать нефть и газ из России

Антироссийские санкции пока не дали эффекта, нужно бойкотировать нефть и газ. Об этом 16 апреля заявил глава минобороны Эстонии Калле Лаанет в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Но у нас пока что есть возможности еще больше ужесточить санкции, например бойкотировать нефть и газ», — говорится в публикации.

В материале также указывается: министр высказал мнение, что импортом этих ресурсов Европа «финансирует» российскую спецоперацию по защите Донбасса.

14 апреля сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

2 апреля председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в страны Балтии Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Он отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.