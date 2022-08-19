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Директор РУССТРАТа заявила о полной неадекватности Зеленского

Директор РУССТРАТа Панина оценила условие Зеленского для переговоров с Россией
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Директор Института РУССТРАТ Елена Панина 19 августа прокомментировала «Известиям» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.

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По мнению Паниной, такие заявления — это еще одно свидетельство полной неадекватности Зеленского как с политической, так и с психологической точки зрения.

«Наблюдатели обратили внимание на сопровождавшие эти высказывания мимику и жесты, которые мало похожи на проявления активности здорового и уверенного в себе человека. Скорее речь идет о состоянии, ведущем к окончательному разрушению личности», — заявила эксперт.

Также Панина считает, что украинский лидер «находится под полным контролем англосаксонских кураторов».

«Это циничная и жестокая стратегия, которую откровенно озвучил американский сенатор-русофоб Линдси Грэм. Ее цель состоит в том, чтобы, как сказал Грэм, с американскими оружием и деньгами Украина сражалась с Россией до последнего человека», — добавила она.

Накануне во время переговоров во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого, 5 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно завершить только дипломатическим путем.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, подчеркнул, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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