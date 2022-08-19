Жительница Петропавловска перечислила мошенникам 1,2 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении пожилой жительнице Петропавловска-Камчатского. Потерпевшая лишилась 1,2 млн рублей.

По словам 60-летней воспитательницы, ей поступали звонки с различных номеров. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили женщину, что кто-то якобы пытается оформить от ее имени кредит, пишет ИА KamchatkaMedia. Для поимки злоумышленников собеседники предложили потерпевшей оформить кредит на максимальную сумму и перевести средства на «резервные» счета.

Женщина оформила кредиты в трех банках в течение месяца. Для перечисления средств на посторонние счета потерпевшая осуществила 87 трансакций.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

В Самаре женщина из-за телефонных мошенников лишилась 5 млн рублей. Потерпевшей позвонил «сотрудник банка», который предложил ей оформить кредит, чтобы защититься от несанкционированных действий.