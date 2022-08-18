Жительница Самары лишилась 5 млн рублей из-за телефонных мошенников

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Женщина лишилась 5 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя женщины якобы оформлен кредит, и предложил помощь в аннулировании заявки. Мужчина предложил самарчанке самостоятельно оформить кредит и перевести средства на определенный счет. По словам собеседника, таким способом деньги вернутся банку и кредит будет погашен, пишет НИА «Самара».

Пострадавшая доверилась аферисту, оформила кредит и перевела на продиктованный счет свыше 5 млн рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

В Коми жертвой мошенника стала 60-летняя женщина. Ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги». Она сообщила, что кто-то якобы получил доступ к личному кабинету потерпевшей. Затем женщине позвонил «сотрудник банка». В течение двух недель местная жительница перечислила на посторонние счета 800 тыс. рублей из своих накоплений, а затем оформила кредит на 1 млн рублей.