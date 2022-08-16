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Пенсионерка из Коми перевела мошенникам 1,8 млн рублей

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В Республике Коми очередной жертвой мошенников стала 60-летняя жительница Сыктывкара. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги», и рассказала о якобы взломанном доступе в личный кабинет. Затем мошенница потребовала путем текстовых сообщений переслать ей коды и пароли.

Спустя некоторое время сыктывкарке поступил звонок «банка». Лжесотрудник проинформировал о фактах мошенничества среди банковских служащих и заявил, что совместно с полицией банк расследует дела в отношении ряда финансистов. Также мужчина рассказал о кредитах, оформленных на пенсионерку, пишет ИА «Комиинформ».

В течение двух недель незнакомцы постоянно звонили потерпевшей и в итоге уговорили ее перечислить им 800 тыс. рублей, а затем взять кредит еще на 1 млн рублей и тоже перевести деньги на незнакомые счета.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется следствие.

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