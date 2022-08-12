Эксперт рассказала о способе распознать мошенника по его речи

Неграмотность в речевых формулировках, попытка надавить на собеседника и плохо поставленный голос должны сразу же насторожить абонента при телефонном разговоре с незнакомым человеком. Как пояснила 10 августа педагог по технике речи и телеведущая Ксения Чернова, по этим трем признакам можно сразу же распознать телефонного мошенника.

«Первое — это говор. Неважно какой: южнорусский, уральский, северный, кавказский. Людей с говором обычно не берут работать в крупные кол-центры. Второй признак — безграмотное построение предложений. В процессе разговора у аферистов можно услышать приблатненные интонации или хабалистость», — цитирует педагога Life.ru.

Специалист также добавила, что мошенника могут выдать наглость в манере общения, чрезмерная напористость в речи и ее быстрый темп, которыми он рассчитывает сбить человека с толку и не дать ему трезво оценить ситуацию.

Ранее в пятницу полиция начала проверку по двум случаям дистанционного мошенничества в Саратове. Горожане лишились 2,5 млн рублей после звонка от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил 30-летнему жителю города, что от его имени якобы оформлен кредит, и для блокировки операции предложил ему перечислить средства на «безопасный» счет. Потерпевший по инструкциям перечислил чуть больше 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.