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Двое жителей Саратова перечислили мошенникам 2,5 млн рублей

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Полиция проводит проверку по двум случаям дистанционного мошенничества в Саратове. Горожане лишились 2,5 млн рублей.

Эксперты рассказали о мошенничестве со страхованием «Единого счета в ЦБ»

По словам 30-летнего жителя поселка Солнечный, 11 августа ему поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил мужчине, что от его имени якобы оформлен кредит. Для блокировки операции саратовцу предложили самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Потерпевший выполнил инструкции и перечислил чуть больше 2 млн рублей.

59-летнему жителю Фрунзенского района позвонила «сотрудница банка», которая сообщила, что от имени мужчины поступило 12 заявок на оформление кредитов. Саратовец перевел накопления в размере 420 тыс. рублей на четыре посторонних счета.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в связи с происшествиями. В полиции напоминают, что при поступлении звонков с предложением обезопасить денежные средства следует незамедлительно прекращать разговор.

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