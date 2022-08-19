Курс евро впервые с 25 июля опустился ниже 59 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки за 19 августа.

Так, курс евро на 14:30 мск расчетами «завтра» падал на 1,42 рубля, до 58,76. В это же время американская валюта потеряла 88 копеек, достигнув 58,65 рубля.

Утром (по состоянию на 10:14) евро на Мосбирже находился на уровне 59,65 рубля, а доллар составил 59,31 рубля.

Обе валюты к вечеру пятницы вновь почти сравнялись в цене, как это было уже 12 июля. Тогда директор ИНП РАН Александр Широв рассказал «Известиям», что одинаковый курс доллара и евро не должен вызывать никакого беспокойства. Как отметил эксперт, подобные колебания не несут никакой угрозы, гораздо серьезнее, если происходят резкие скачки валюты

17 августа курс евро впервые с 10 августа опустился до 61 рубля.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.