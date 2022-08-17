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Курс евро впервые с 10 августа опустился до 61 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 августа опустился до 61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17 августа.

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Так, курс евро расчетами «завтра» на 14.32 мск снизился на 98 копеек, до 61,14 рубля. Минутами ранее курс опускался до 61 рубля. В то же время курс доллара снизился на 50 копеек, до 60,40 рубля.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

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