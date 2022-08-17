Курс евро впервые с 10 августа опустился до 61 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 августа опустился до 61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17 августа.

Так, курс евро расчетами «завтра» на 14.32 мск снизился на 98 копеек, до 61,14 рубля. Минутами ранее курс опускался до 61 рубля. В то же время курс доллара снизился на 50 копеек, до 60,40 рубля.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.