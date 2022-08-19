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Курс доллара впервые с 25 июля опустился ниже 58 рублей

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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 июля упал ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19 августа.

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Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:14 мск снизился на 16 копеек и составил 59,31 рубля. На открытии торгов доллар падал до 57,70 рубля.

Курс евро упал на 53 копейки, до 59,65 рубля.

Днем ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 8 августа опустился ниже 60 рублей.

В тот же день начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что осенью ожидается, что курс доллара поднимется выше 65 рублей. Он отметил, что рубль в настоящее время укреплен благодаря августовскому налоговому периоду с традиционно более высоким спросом экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

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