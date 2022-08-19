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Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии

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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации Соединенными Штатами вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом 18 августа он сообщил в своем Twitter.

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«Сегодня я сдал на хранение депозитарию Североатлантического договора ратификационные документы США в качестве последнего шага в процессе ратификации Соединенными Штатами Финляндии и Швеции присоединения к НАТО», — отметил Блинкен.

Президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс ранее, 9 августа. Глава государства выразил надежду на скорое завершение союзными странами по НАТО процесса ратификации.

Как заявил американский лидер, вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит обезопасить мир.

Как стало известно, Швеция пригласила Турцию и Финляндию к обсуждению вступления в НАТО. Встреча запланирована на 26 августа.

Как предположил в беседе с «Известиями» в среду, 10 августа, депутат эдскунты (однопалатный парламент Финляндии), бывший министр иностранных дел (2011–2015) Эркки Туомиоя, Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами Североатлантического альянса не позднее июня 2023 года.

Ранее, 4 августа, генсек альянса Йенс Столтенберг на выступлении в Норвегии отметил, что 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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