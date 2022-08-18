Швеция пригласила Турцию и Финляндию к обсуждению вступления в НАТО, сообщает газета Aftonbladet в четверг, 18 августа. Встреча запланирована на 26 августа.

«Это первая встреча в соответствии с договоренностью, которая, как мы надеемся, будет реализована», — цитирует газета замдиректора отдела информации турецкого министерства иностранных дел Белиз Селасин Ренде.

Она пока не уточнила, кто будет включен в делегацию Турции, но, как выяснил Aftonbladet, приглашения были высланы замминистра иностранных дел Турции Седату Оналу, а также советнику турецкого президента по политическим вопросам Ибрагиму Калыну.

Отмечается, что Калын считается «правой рукой» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, именно он стал главным переговорщиком от турецкой стороны при выработке договоренности, достигнутой с Финляндией и Швецией во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде в июне 2022 года.

10 августа депутат однопалатного парламента Финляндии, экс-министр иностранных дел (2011–2015) Эркки Туомиоя предположил в беседе с «Известиями», что Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами Североатлантического альянса к июню 2023 года.

Днем ранее американский лидер Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Вместе с тем он призвал союзные страны по альянсу как можно быстрее завершить процесс ратификации.

4 августа на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что тогда 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

28 июня, в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде, главы МИДов Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс. В канцелярии финского президента Саули Ниинистё сообщили поддержке Турцией приглашения Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Кроме того, Эрдоган предупредил, что эти государства должны учесть обеспокоенность турецкой стороны вопросом безопасности.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.