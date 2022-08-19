Минпромторг РФ сообщил о локализации производства автодвигателей и ABS

Производство малых дизельных двигателей, автоматический коробок передач (АКПП), систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года. Об этом в четверг, 18 августа, говорится в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленном Минпромторгом.

«Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности», — отмечается в документе.

Также в Минпромторге планируют стимулировать создание российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий.

Уточняется, что стратегия направлена то, чтобы обеспечить технологический суверенитет автомобильной промышленности к 2035 году.

Кроме того, из стратегии Минпромторга стало известно, что доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка РФ.

Накануне агентство «Автостат» сообщило, что Минпромторг России продлил сроки действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года.

По мнению агентства, такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации на фоне недружественных действий со стороны иностранных государств.

Ранее, 16 августа, компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сообщила, что завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).

В этот же день сообщалось, что на «КАМАЗе» сфотографировали одну из возможных версий электромобиля «Москвич». Среди тягачей КамАЗ-54901 был замечен автомобиль JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы.

До этого, 1 августа, стало известно, что власти Москвы подписали с ПАО «КАМАЗ» соглашение о сотрудничестве в развитие московского автомобильного завода «Москвич», в рамках которого сторонами будет выделено в общей сумме 5 млрд рублей. Комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны кроссоверам JAC для российского рынка.