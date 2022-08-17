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Минпромторг продлит сроки действия СПИК в автопроме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минпромторг России продлил сроки действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Об этом 17 августа сообщило агентство «Автостат».

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По мнению агентства, такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации на фоне недружественных действий со стороны иностранных государств.

Также это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, что позволит увеличит привлекательность российского автопрома для привлечения инвестиций в его развитие.

Напомним, механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современных технологий с целью создания серийного промышленного производства. Государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает инвестору неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых.

По данным агентства «Автостата», за шесть месяцев 2022 года российские автозаводы выпустили на внутренний рынок 266,7 тыс. легковых автомобилей, что на 61% ниже показателя 2021 года. В июне текущего года данный показатель составил 9,4 тыс. машин, это на 92% меньше, чем в 2021 году.

Специалисты отметили, что на сегодня в России автомобили продолжают выпускать АвтоВАЗ, УАЗ и тульский завод Haval, в то время как конвейеры остальных автопредприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих.

16 августа компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сообщила, что завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).

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