На КамАЗе сфотографировали возможный электромобиль «Москвич»

На КамАЗе сфотографировали одну из возможных версий электромобиля «Москвич». Среди тягачей КамАЗ-54901 был замечен автомобиль JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы. Об этом 16 августа сообщил RCI News на своей странице в сети «ВКонтакте».

По мнению ресурса, нахождение на заводе кроссовера JAC Sehol E40X без опознавательных шильдов говорит о том, что, скорее всего, камазовские специалисты пристально изучают модель, которую пророчат в качестве одной из версий будущего «Москвича».

Электроверсия JAC JS4 комплектуется электромотором мощностью 150 л. с. и аккумуляторной батареей 55 кВт*ч. Запас хода — 420 км. Привод — передний.

Ресурс заметил, что на слайдах будущего модельного ряда, которые появились в СМИ в начале лета, в качестве будущих «москвичей» были кроссоверы производства JAC: JS4 в качестве модели I, Sehol X6 как модель II, лифтбек Sehol A5 (Модель III) и S7 в качестве модели IV.

Планы по объему производства на заводе «Москвич» на 2022 год составляют 600 машин. В перспективе автозавод в Москве планирует выпускать отечественные легковые электрокары на новой российской универсальной платформе.

1 августа стало известно, что власти Москвы подписали с ПАО «КамАЗ» соглашение о сотрудничестве в развитие московского автомобильного завода «Москвич», в рамках которого сторонами будет выделено в общей сумме 5 млрд рублей. Комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны кроссоверам JAC для российского рынка.