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Власти Москвы и «КамАЗ» инвестируют в завод «Москвич» 5 млрд рублей

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Власти Москвы подписали с ПАО «КамАЗ» соглашение о сотрудничестве в развитие московского автомобильного завода «Москвич», в рамках которого сторонами будет выделено в общей сумме 5 млрд рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном 1 августа на сайте мэра и правительства столицы.

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«Стороны согласовали, что в течение 60 календарных дней со дня заключения договора‹...› обеспечат финансирование (московского автомобильного завода «Москвич». — Ред.) на сумму 5 000 000 000 рублей в долях, равных доле участия каждого акционера общества в уставном капитале общества», — говорится в документе.

Также указывается, что порядок и срок финансирования каждой из сторон будет согласован до 1 сентября текущего года. Кроме того, в рамках соглашения стороны договорились и о целевых значениях развития производства авто на заводе «Москвич».

«Сборка («Москвичом». — Ред.) по технологии крупноузловой сборки в Москве легковых автомобилей: не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в том числе 200 тыс. штук электродвигателем. Не менее 50 тыс. штук в течение 2023 года, в том числе 10 тыс. штук с электродвигателем. Не менее 100 тыс. штук в течение 2024 года, в том числе 20 тыс. штук с электродвигателем», — отмечается в документе.

8 июля «Известия» сообщили, что комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны составляющим китайского кроссовера JAC для российского рынка. В комплектациях кроссовера в базовой версии будет стоять мотор объемом 1,6 л мощностью 118 л.с. Коробка передач — механическая. Кроме того, в автомобиле будут кондиционер, две подушки безопасности, парковочные датчики и колеса размерностью 17 дюймов.

6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работы над созданием платформы для машин «Москвич». По его словам, приоритетом завода станет производство электромобилей.

16 мая Собянин сообщил о том, что московский завод Renault после ухода собственника из России перешел на баланс города. Он отметил, что на предприятии будут выпускать автомобили под брендом «Москвич».

Производство автомобилей бренда «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

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