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Минпромторг назвал вероятную долю электромобилей в РФ к 2030 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка РФ. Об этом в четверг, 18 августа, говорится в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленным Минпромторгом.

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«В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж (65-70% в год с достижением доли электротранспортных средств в размере 15% от совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году)», — говорится в документе.

Отмечается, что на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка потребуется около 500-600 млрд рублей.

При этом в Минпромторге сообщили, что внутренний спрос на автомобили в России в первом полугодии упал на 55%.

Также в стратегии говорится, что в перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме вошли двигатели внутреннего сгорания (ДВС), автоматические коробки передач и системы ABS.

Кроме того, планируется, что объем продаж автомобилей в РФ к 2035 году увеличится почти до 2 млн штук, а производство — до 2,1 млн.

Накануне агентство «Автостат» сообщило, что Минпромторг России продлил сроки действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года.

По мнению агентства, такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации на фоне недружественных действий со стороны иностранных государств.

Ранее, 16 августа, компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сообщила, что завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).

В этот же день сообщалось, что на КамАЗе сфотографировали одну из возможных версий электромобиля «Москвич». Среди тягачей КамАЗ-54901 был замечен автомобиль JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы.

Отмечалось, что нахождение на заводе кроссовера JAC Sehol E40X без опознавательных шильдов говорит о том, что, скорее всего, камазовские специалисты пристально изучают модель, которую пророчат в качестве одной из версий будущего «Москвича».

Планы по объему производства на заводе «Москвич» на 2022 год составляют 600 машин. В перспективе автозавод в Москве планирует выпускать отечественные легковые электрокары на новой российской универсальной платформе.

До этого, 1 августа, стало известно, что власти Москвы подписали с ПАО «КамАЗ» соглашение о сотрудничестве в развитие московского автомобильного завода «Москвич», в рамках которого сторонами будет выделено в общей сумме 5 млрд рублей. Комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны кроссоверам JAC для российского рынка.

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