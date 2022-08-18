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Посольство РФ в Латвии прокомментировало снос памятника Теодору Нетте

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Фото: соцсети
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Посольство России в Риге прокомментировало решение латвийских властей демонтировать памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Соответствующая публикация появилась 18 августа в официальном Telegram-канале дипмиссии.

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«Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере. Посольство России выражает решительный протест в связи с совершенным актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР», — указано в сообщении.

В пресс-службе дипмиссии также отметили, что подобные действия ведут лишь к дальнейшему расколу многонационального и мультиязычного народа Латвии.

Ранее 18 августа был демонтирован мемориал советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте. Сообщается, что работы по сносу монумента в населенном пункте Икшкиле были произведены ночью. Решение было принято думой Огрского края.

Кроме того, в этот день стало известно, что в Латвии снесли и в дальнейшем уничтожат стелу в честь освобождения Риги от немецкой оккупации и один из последних памятников Владимиру Ленину. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что снос военных памятников в странах Балтии является кощунством по отношению к памяти павших воинов.

17 августа в Эстонии перенесли памятник танку Т-34 из Нарвы в военный музей под открытым небом в Виймси. Во время переноса территорию вокруг памятника оцепила полиция, был введен комендантский час.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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