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В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину

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Фото: LSM
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В Латвии снесли стелу в честь освобождения Риги от немецкой оккупации и один из последних памятников Владимиру Ленину. Об этом 18 августа сообщил телеканал LSM.

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Демонтаж производился в Ропажской волости недалеко от Риги. Снос был произведен ночью, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности. За порядком во время работ наблюдали представители полиции.

Демонтированные памятники будут уничтожены, так как местным властям не удалось найти музей или какое-либо еще учреждение, которое было бы заинтересовано в их хранении.

«Они будут уничтожены. Художественной ценности у них нет. Никто не хотел брать их с собой, поэтому они будут уничтожены — и один, и другой», — сказал глава Стопинского прихода Алдис Грунде.

Также в этот день сообщалось, что в Латвии снесли памятник дипломатическому курьеру Теодору Нетте. Монумент находился в Огрском крае. Работы по демонтажу в населенном пункте Икшкиле были произведены ночью.

В июле стало известно, что правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

В список не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван. 3 августа появилась информация о том, что после демонтажа монумент будет разобран и утилизирован.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии о сносе памятника, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

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