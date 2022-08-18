МИД РФ назвал кощунством снос военных памятников в Прибалтике

Снос военных памятников в странах Балтии является кощунством п отношению к памяти павших воинов. Об этом 18 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«В последнее время в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия. Расцениваем такие действия властей Латвии, Литвы и Эстонии как кощунство по отношению к памяти павшим героям и попытку сведения исторических счетов с Россией», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день стало известно, что в Латвии снесли и в дальнейшем уничтожат стелу в честь освобождения Риги от немецкой оккупации и один из последних памятников Владимиру Ленину. Также был демонтирован мемориал советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте.

17 августа в Эстонии перенесли памятник танку Т-34 из Нарвы в военный музей под открытым небом в Виймси. Во время переноса территорию вокруг памятника оцепила полиция, был введен комендантский час.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.