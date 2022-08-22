Гуманитарные узы: какие города ЕС разрывают связи с побратимами в РФ

Партнерские связи с городами РФ разрывают после 24 февраля преимущественно страны Прибалтики, Польша и Финляндия. Об этом «Известиям» заявили в Международной ассоциации «Породненные города». Информацию подтвердили в посольстве РФ в Хельсинки. Как заявили «Известиям» в дипмиссии России в ФРГ, об официальном прекращении партнерских связей не объявили почти 100 немецких городов. Если Дюссельдорф временно отказался от статуса побратима Москвы, то Берлин пока размышляет. В мэрии Дрездена «Известиям» заявили, что не собираются разрывать отношения с Санкт-Петербургом, хотя и осуждают происходящее на Украине.

Не брат ты мне

В 1964 году советский Сталинград (нынешний Волгоград) и английский Ковентри породнились. В 2024 году отмечалось бы 80-летие этой дружбы, которая продолжалась даже в годы холодной войны. Однако 23 марта муниципальный совет британского города объявил о приостановке побратимских связей с Волгоградом из-за СВО России на Украине.

Аналогичные решения стали принимать другие европейские города, хотя многие из них лишь заморозили партнерство или вовсе сохранили статус побратима. Как рассказали «Известиям» в Международной ассоциации «Породненные города» (МАПГ), в основном полностью прекращают отношения с российскими муниципалитетами города стран Прибалтики, Польши и Финляндии.

— Я бы не сказал, что связи рвутся. Именно о прекращении соглашений о сотрудничестве сообщают города стран Прибалтики, Польши и Финляндии. Остальные страны, которые признаны недружественными, по большей части приостанавливают сотрудничество с нашими городами, — заявил «Известиям» ответственный секретарь МАПГ по связям с городами стран Северной Европы Георгий Баранов.

Гуманитарные связи_1 Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

На сайте МАПГ есть страница, посвященная переписке с зарубежными партнерами. В соответствии с данными организации, например, Волгоград продолжает поддерживать в прежнем формате побратимские и партнерские отношения с 25 из 28 зарубежных муниципалитетов.

— Мы постоянно поддерживаем связь с городами. И информация о том, что экономические связи где-то были нарушены, от них нам не поступала. То есть те города, которые сохранили связь, продолжают сотрудничество на всех уровнях, — добавил Георгий Баранов.

На заседании 3 марта таллинское горсобрание приняло решение прекратить сотрудничество со всеми российскими муниципалитетами. Таллин был побратимом в том числе и Москвы. В посольстве России в Эстонии «Известиям» заявили, что города республики, у которых были партнерские связи с городами РФ, прекратили сотрудничество по решению эстонской стороны.

Гуманитарные связи_2 Средневековая улочка в английском Ковентри Фото: Global Look Press/Keith Mayhew

Аналогичное решение приняли и власти Финляндии. В начале августа Хельсинки даже убрал подаренный своим экс-побратимом Москвой памятник «Мир во всем мире».

Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии, решения, направленные на приостановку или разрыв побратимских связей с городами России, были приняты как в инициативном порядке, так и на основе рекомендаций Союза коммун Финляндии — координирующей организации, объединяющей все муниципалитеты страны.

— Сотрудничество городов-побратимов долгое время было важной составляющей российско-финляндских добрососедских отношений. Партнерские связи способствовали развитию взаимодействия на муниципальном уровне, установлению контактов и обмену опытом, налаживанию связей в экономической и культурно-гуманитарной сферах, — отметили в дипмиссии.

Тем не менее в соответствии с официальными заявлениями, финский Кеми объявил именно о приостановке, а не о прекращении сотрудничества с Волгоградом. Такое же решение приняли власти Турку (побратим Санкт-Петербурга).

Гуманитарные связи_3 Демонтаж памятника «Мир во всем мире» в Хельсинки Фото: twitter.com

— Деструктивные шаги финской стороны привели к практически полному разрушению создававшегося десятилетиями комплекса двустороннего сотрудничества. Политика финских муниципалитетов, легко приносящих в жертву свои связи с Россией, также не может оставаться незамеченной в нашей стране, и приходится с сожалением констатировать, что на сегодняшний день побратимские связи утрачивают свое прежнее значение, — добавили в посольстве РФ в Финляндии.

В тяжелые времена

На прошлой неделе Дюссельдорф решил убрать с улиц таблички «Москва», напоминавшие о побратимских отношениях с российской столицей. На их месте вскоре появятся таблички с названием украинского города Черновцы, с которым столица Северного Рейна — Вестфалии официально заключила сотрудничество в марте 2022 года.

Как рассказали немецким СМИ в администрации города, партнерство с Москвой было приостановлено сразу после начала СВО. Однако таблички продолжали висеть. Их постоянно оскверняли или портили, и потому власти города всё-таки решили демонтировать некоторые из них, чтобы отдать в ремонт. В итоге обер-бургомистр Штефан Келлер распорядился демонтировать все оставшиеся.

Еще один немецкий город побратим Москвы Берлин пока не определился с решением, хотя там и звучали идеи прекратить сотрудничество с российской столицей.

— Печально, что в Дюссельдорфе убрали упоминания о дружбе города с Москвой. Эти связи служат для культурных обменов, знакомства друг с другом, разрушения предрассудков и мирного сосуществования в этом мире. И ведь именно в трудную минуту осознаешь, чего стоит дружба. Что жители Москвы или Дюссельдорфа сделали для <ситуации> на Украине? Я надеюсь, что сенат Берлина не последует за Дюссельдорфом. Пока очевидных признаков этого нет, — заявил «Известиям» депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн.

Гуманитарные связи_4 На свободном месте на столбе раньше висела табличка «Москва». Дюссельдорф Фото: twitter.com

Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в ФРГ, на сегодня по инициативе германской стороны поставлены на паузу практически все межрегиональные и межмуниципальные контакты и проекты с российскими партнерами.

— Надо уточнить, что речь идет о замораживании, а не о полном разрыве имеющихся связей. Публично заявлялось о намерении сохранить ряд знаковых партнерств, например, между Берлином и Москвой, Гамбургом и Санкт-Петербургом, Дрезденом и Санкт-Петербургом, Кельном и Волгоградом, Эссеном и Нижним Новгородом, Зулем и Калугой. Раздаются призывы к участникам российско-германских муниципальных обменов воздерживаться от полного разрыва отношений и сохранять их потенциал в качестве связующих элементов между народами. Надеемся, что здравомыслие будет востребовано, — добавили в дипмиссии.

По словам ее представителя, более чем у 100 российских городов и муниципалитетов есть партнерские связи с городами и муниципальными образованиями в ФРГ.

— О случаях официального разрыва этих партнерств не сообщалось. Настрой на сохранение наработок предыдущих лет сохраняется, что позволяет надеяться на их восстановление при наличии политической воли с германской стороны. Целенаправленное обрушение всего каркаса двусторонних связей не наш выбор. Остаемся открытыми к контактам с ФРГ, — отметили в посольстве.

Гуманитарные связи_5 Вид на внутреннюю гавань и церковь Святого Михаэлиса в Гамбурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» также уточнили позицию властей Ингольштадта, который с 1995 года носит звание побратима ЦАО Москвы.

— В феврале лорд-мэр Ингольштадта Кристиан Шарпф принял решение заморозить связи с центральным районом Москвы до дальнейшего уведомления. Имеются в виду официальные контакты на политическом уровне. При этом связи и контакты с гражданским обществом продолжают поддерживаться, — заявили «Известиям» в пресс-службе мэрии города.

Отметим, история побратимства Германии и РФ началась в 1957 году — породнились Гамбург и тогда еще Ленинград. Спикер сената Гамбурга Марсель Швайцер заявил «Известиям», что побратимство было заключено в крайне сложных политических условиях.

— Это был особый знак примирения в период ожесточенного противостояния Востока и Запада. Узы побратимства городов не должны быть потеряны, особенно в трудные времена национальных конфликтов. Диалог между людьми, обмен в сфере образования, культуры и науки имеют большое значение и могут внести важный вклад во взаимопонимание и мирное сосуществование между народами. В этом смысле Гамбург придерживается своего города-побратима, особенно во времена серьезных конфликтов между национальными правительствами, — добавил он.

Тем не менее, по словам Марселя Швайцера, ситуация на Украине требовала четкого сигнала. В результате в Гамбурге немедленно прекратились приготовления к Неделе ФРГ в Санкт-Петербурге, запланированной на апрель. Также мэр отменил свою давно запланированную поездку в Петербург. В настоящее время контактов в рамках городского побратимства нет.

— Выраженный этим протест направлен не против народа России и уж тем более не против друзей Гамбурга в Петербурге, он направлен против политики российского правительства,— заключил Марсель Швайцер.

Гуманитарные связи_6 Вид на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Долгие годы сотрудничества (с 1988-го) объединяли также Кельн и Волгоград.

— На официальном уровне побратимство города с Волгоградом приостановлено. Контакты с гражданским обществом всё еще существуют, — заявили «Известиям» в пресс-службе мэрии Кельна.

Заместитель пресс-секретаря мэрии Дрездена Барбара Книфка, в свою очередь, рассказала «Известиям», что они не рассматривают возможность прекращения партнерства, притом что мэр города Дирк Гильберт решительно осудил в своем заявлении действия России на Украине. «Наша рука по-прежнему протянута Санкт-Петербургу для любого диалога, мира и демократизации», — отмечал при этом глава Дрездена.

— Экономические отношения между Санкт-Петербургом и Дрезденом имеют давнюю традицию. Экономические вопросы также были на повестке дня во время последней поездки делегации нашего города в Питер в апреле 2021 года. Однако на данный момент мы не видим возможности для углубления налаженных отношений и реализации совместных проектов, — заявила Барбара Книфка.

Гуманитарные связи_7 Вид на Дрезден на рассвете Фото: Global Look Press/Robert Michael

Она также рассказала, что мэры Дрездена и Санкт-Петербурга обменивались письмами после 24 февраля по поводу ситуации на Украине. Гильберт призывал Александра Беглова выступить вместе с гражданами против СВО. Из Санкт-Петербурга он получил ответ от председателя комитета по внешним связям Евгения Григорьева от имени губернатора и председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга. В нем, по словам Барбары Книфки, было заявлено, что обеспокоенность мэра сложившейся геополитической ситуацией понятна, но в то же время приводились многочисленные аргументы, о которых неоднократно упоминал президент РФ Владимир Путин, а также подчеркивалось, что петербуржцы поддерживают своего лидера.

В остальном, по ее словам, официальных контактов с начала СВО не было, однако ряд представителей гражданского общества Дрездена до сих пор общаются со своими партнерами в Санкт-Петербурге и даже планируют совместные проекты.