Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове
Мир
В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться
Мир
Британцы потребовали увеличить выплаты на содержание украинских беженцев
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В Германии выступили против запрета на въезд граждан РФ в Европу
Мир
В МИД России заявили о «ядерном шантаже» Киева в ситуации вокруг ЗАЭС
Мир
Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Мир
В США объяснили невведение Индией санкций против РФ «странным уважением»
Мир
В Запорожье началось формирование армии добровольцев для борьбы с ВСУ
Общество
Ветер продолжит нести дым из Рязанской области в Москву еще два дня
Мир
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Мир
Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России
Сюжет:

В Германии выступили против запрета на въезд граждан РФ в Европу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Альтернатива для Германии» выступает против запрета на въезд российских граждан в Шенгенскую зону. Об этом 18 августа заявил лидер политсилы Тино Крупалла.

Отрешение на въезд: как Финляндия будет ограничивать выдачу виз россиянам
И почему в РФ не видят смысла в зеркальной реакции на меры некоторых европейских стран

«Свобода передвижения и, следовательно, свобода путешествий считается правом человека. Нельзя просто лишить граждан России этого права. Такие запреты на въезд могут быстро выйти за рамки причин войны и привести к новому «железному занавесу». Мы не можем допустить это», — заявил он «РИА Новости».

Крупалла пообещал донести свою позицию до канцлера Германии Олафа Шольца, от которого другие партии требуют введения санкций против российских граждан.

«Европейский континент не должен быть разделен. Мы будем оказывать давление на канцлера Шольца, чтобы на этот раз он придерживался своей позиции и не поддался снова давлению со стороны разжигателей войны — «Зеленых» и Свободной демократической партии», — сказал политик.

Он также выразил надежду на то, что другие страны Европы поддержат отказ от запрета на допуск россиян.

«Украина вместе с известными военными лоббистами на Западе постарается подтолкнуть к этому шагу другие государства. Судя по всему, Германия и Франция выступают против запрета на въезд для граждан России на всей территории Шенгенской зоны. Я возлагаю надежды на Венгрию, которая до сих пор действовала разумно и независимо», — добавил Крупалла.

18 августа в Эстонии вступил в силу запрет на въезд в страну россиян с шенгенской визой, выданной властями республики. При этом въехать в республику могут те граждане, у которых есть разрешение, выданное другой страной.

До этого, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

Также в августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма», напомнив, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022