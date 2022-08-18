В Германии выступили против запрета на въезд граждан РФ в Европу

Партия «Альтернатива для Германии» выступает против запрета на въезд российских граждан в Шенгенскую зону. Об этом 18 августа заявил лидер политсилы Тино Крупалла.

«Свобода передвижения и, следовательно, свобода путешествий считается правом человека. Нельзя просто лишить граждан России этого права. Такие запреты на въезд могут быстро выйти за рамки причин войны и привести к новому «железному занавесу». Мы не можем допустить это», — заявил он «РИА Новости».

Крупалла пообещал донести свою позицию до канцлера Германии Олафа Шольца, от которого другие партии требуют введения санкций против российских граждан.

«Европейский континент не должен быть разделен. Мы будем оказывать давление на канцлера Шольца, чтобы на этот раз он придерживался своей позиции и не поддался снова давлению со стороны разжигателей войны — «Зеленых» и Свободной демократической партии», — сказал политик.

Он также выразил надежду на то, что другие страны Европы поддержат отказ от запрета на допуск россиян.

«Украина вместе с известными военными лоббистами на Западе постарается подтолкнуть к этому шагу другие государства. Судя по всему, Германия и Франция выступают против запрета на въезд для граждан России на всей территории Шенгенской зоны. Я возлагаю надежды на Венгрию, которая до сих пор действовала разумно и независимо», — добавил Крупалла.

18 августа в Эстонии вступил в силу запрет на въезд в страну россиян с шенгенской визой, выданной властями республики. При этом въехать в республику могут те граждане, у которых есть разрешение, выданное другой страной.

До этого, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

Также в августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма», напомнив, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.