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Диетолог назвала уменьшающие аппетит специи

Диетолог Русакова сообщила, что корица и имбирь помогают снизить аппетит
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Фото: Unsplash/Julia Topp
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Корица, мята и имбирь могут помочь человеку снизить аппетит и нормализовать пищеварение. Об этом в четверг, 18 августа, рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU.

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По ее словам, корица с напитками из натурального кофе может помочь ускорить обмен веществ, нормализовать уровень глюкозы в крови и снизить тягу к сладкому.

Она также рассказала о полезных свойствах мяты, которые помогут поддерживать пищеварение в норме при диете.

«Чай с добавлением мяты способствуют очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах», — сказала специалист.

Также диетолог порекомендовала во время диеты обратить внимание на имбирь, который способствует снижению холестерина, выводит вредные вещества из организма и утоляет голод.

Врач напомнила, что эти методы будут полезны в комбинации с правильным питанием и занятиями спортом.

Ранее, 11 августа, Русакова рассказала «Известиям», как можно побороть тягу к сладкому и стоит ли совсем отказываться от сахара.

По словам врача, чаще всего причиной тяги к сладкому являются психологические проблемы. Она отметила, что с точки зрения диетологии важно употреблять белковые продукты, а также продукты, богатые пищевыми волокнами (фрукты, овощи), а также соблюдать водный баланс и не допускать больших перерывов между едой.

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