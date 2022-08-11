Диетолог назвала способы преодолеть тягу к сладкому

Диетолог Дарья Русакова рассказала «Известиям», как можно побороть тягу к сладкому и стоит ли совсем отказываться от сахара.

Как отметила врач, чаще всего причиной тяги к сладкому являются какие-то психологические проблемы. Это может быть способ получения удовольствия, а может быть заедание стресса. Поэтому необходимо комплексное решение проблемы, обязательна консультация у психотерапевта.

С диетологической точки зрения, для того чтобы снизить уровень тяги к сладкому, важно употреблять белковые продукты, а также продукты, богатые пищевыми волокнами (фрукты, овощи).

«Тяга к сладкому может еще начать замаскированную анемию, поэтому нужно проверять уровень железа и другие показатели крови. Чаще всего организм требует каких-то продуктов, шоколада например, именно из-за скрытой анемии», — уточнила диетолог.

Кроме того, по словам Русаковой, важно соблюдать водный баланс и не допускать больших перерывов между едой, потому что когда происходят такие перерывы, очень легко сорваться. Некоторые люди в больших количествах употребляют углеводистую пищу, в том числе хлеб, и это тоже приводит к повышенному желанию съесть сладкое.

Однако полностью от сладкого нет смысла отказываться, отметила врач. Если у человека сахарный диабет, стоит рассмотреть отказ и перейти на безопасные и разрешенные врачом сахарозаменители. Врач также привела данные Всемирной ассоциации здравоохранения, согласно которой безопасной ежедневной дозой сахара является до 50 г в день.

«В настоящее время существует множество растительных малокалорийных продуктов, которыми можно заменить сладкое. Не рекомендуется заменять сахар фруктозой. Это разновидность сахара, которая по вкусу не очень сладкая, из-за чего сложно соблюдать дозировку. Фруктоза чаще всего вызывает еще большую тягу к сладостям», — подчеркнула она.

Кроме того, Русакова добавила, что можно заменять сладкое ягодами, фруктами. Однако нежелательно пить напитки с добавлением сахара, но есть твердые сладости — вполне приемлемо, заключила диетолог.

20 июня врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о признаках, указывающих на то, что уровень сахара в крови повышен. Среди классических симптомов специалист назвала жажду, сухость во рту и учащенное мочеиспускание.

Помимо этого следует обратить внимание на зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Врач указала на то, что зачастую это связано с повышением уровня глюкозы в крови.