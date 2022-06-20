Врач назвала признаки повышенного сахара в крови

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о признаках, указывающих на то, что уровень сахара в крови повышен.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 20 июня, специалист пояснила, что если у человека повышен уровень сахара в крови, это может значить наличие сахарного диабета.

Среди классических симптомов врач назвала жажду, сухость во рту и учащенное мочеиспускание. Помимо этого, следует обратить внимание на зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Врач указала на то, что зачастую это связано с повышением уровня глюкозы в крови, уточняет сайт aif.ru.

Также при сахарном диабете у пациента могут присутствовать гнойничковые высыпания на кожей, общая усталость, слабость и астения, пишет Pravda.Ru.

Среди осложнений сахарного диабета, по словам терапевта, боли в мышцах, онемение пальцев на руках и ногах — «бегание мурашек».

Романенко посоветовала обратиться к врачу и сдать анализ крови, чтобы определить уровень сахара и подобрать необходимые лекарства.

9 июня врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о пользе авокадо в профилактике рака и диабета. Как отметила специалист, в нем содержится много полезных микроэлементов, улучшающих качество кожи и волос. Кроме того, этот продукт является хорошей профилактикой возникновения рака кишечника. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в составе авокадо, предотвращают развитие атеросклероза, а также снижают риск хронических воспалений и диабета второго типа, сообщает телеканал «360».

В мае врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о факторах риска диабета. По ее словам, в группе риска находятся люди с абдоминальным ожирением (в районе живота). Большой обхват талии может спровоцировать диабет второго типа. Также заболевание может возникнуть из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и нарушения работы поджелудочной железы, пишет НСН.

В апреле главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов дал советы по питанию для страдающих диабетом. По словам специалиста, стоит избегать продуктов с содержанием большого количества легкоусвояемых углеводов — сахара, меда, варенья, поскольку они способствуют резкому повышению сахара в крови. Также вредные продукты для людей с сахарным диабетом — те, которые богаты животными жирами. Также, по словам Анциферова, стоит исключить из рациона жареные продукты, поскольку они могут ухудшить работу инсулина в организме и способствовать развитию ожирения.

К полезным продуктам врач также отнес овощи, кроме картофеля и зрелых бобовых, фрукты, белковые продукты — рыба, белок яйца, индейка, нежирные сорта творога и мяса, сообщает телеканал «Звезда».