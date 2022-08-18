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NI рассказал о «ядерном» сигнале России НАТО

NI: решение России передать «Искандер-М» Белоруссии является сигналом НАТО
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» является сигналом НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников. Об этом заявила обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest.

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«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», — написала она.

По мнению автора статьи, с ракетными комплексами Белоруссия сможет лучше сдерживать страны Североатлантического альянса. Такая передача будет выгодна как Москве, так и Минску.

Также в статье указывается на отсутствие подробностей о том, будет ли модернизирован комплекс перед непосредственной передачей белорусской стороне. При этом автор высказала мнение, что «возможность развертывания ядерных комплексов без командования российскими Вооруженными силами преувеличена».

«Переданные Белоруссии системы, способные нести ядерные боезаряды, представляют большую угрозу для НАТО с точки зрения обычных вооружений, поскольку Беларусь не обладает ядерными боеголовками для вооружения этих систем», — добавила Гошал.

Решение Кремля о передаче Минску комплексов «Искандер-М», что поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО, было озвучено 25 июня по итогам переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

После встречи в Санкт-Петербурге российский лидер также указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства.

Как заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, Белоруссия не отказывается от сотрудничества с Североатлантическим альянсом в отдельных сферах. При этом он отметил, что в Брюсселе должны учитывать стратегический характер отношений Белоруссии и России.

О том, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства, заявлял российский лидер 1 июля. Он отмечал сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

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