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В Белоруссии указали на готовность сотрудничать с НАТО

В Белоруссии указали на готовность сотрудничать с НАТО с учетом стратегических отношений с Россией
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Белоруссия не отказывается от сотрудничества с Североатлантическим альянсом в отдельных сферах. Об этом заявил 10 августа начальник департамента международного военного сотрудничества, помощника министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

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При этом он отметил, что в Брюсселе должны учитывать стратегический характер отношений Белоруссии и России.

«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами (НАТО. — Ред.) сотрудничаем, но давайте исходить из того, что РФ наш стратегический союзник. Если вас устраивает данное положение, то давайте продолжать нашу работу», — сказал он в интервью «ВоенТВ».

Ревенко отметил, что Минск и Брюссель до определенного времени сотрудничали в таких областях, как миротворчество и лингвистическая подготовка.

18 июля вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия и Белоруссия выполнили уже более 46% союзных программ.

1 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства. Он отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО. Путин также указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность.

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