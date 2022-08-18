СМИ Канады отрицают факты преступлений Киева, пытаясь извратить содержание доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны. Об этом в среду, 17 августа, говорится в опубликованном МИД РФ обзоре недостоверных публикаций.

В публикации говорится, что массмедиа Канады продолжают отрицать факты преступлений киевского режима. В фокусе журналистов оказались выводы неправительственной организации Amnesty International о Вооруженных силах Украины (ВСУ). В обзоре сообщается, что СМИ пытаются извратить содержание доклада в целях сохранения целостности искаженной картины мира.

На сайте дипведомства РФ отмечается, что искажение фактов обнаружено в материалах газеты National Post. В одной из публикаций утверждается, что «использование ВСУ гражданских объектов в военных целях якобы не является нарушением международного гуманитарного права, поскольку речь идет об «отражении агрессии».

В МИД РФ заявили, что статья обеляет украинских военных, которые «вынуждены» прикрываться мирным населением как живым щитом. По мнению дипведомства, очевидные факты военных преступлений режима Киева в расчет не принимаются.

МИД РФ отметил, что замалчивание многочисленных заявлений Минобороны и МИД России с видеодоказательствами применения запрещенных противопехотных мин против жилых кварталов Донецка именно со стороны ВСУ является манипуляцией общественным мнением.

Ранее, 13 августа, в Amnesty International заявили, что хотят пересмотреть свое исследование, в котором говорится о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах. Публикация вызвала негативную реакцию украинской стороны.

В самой организации заявили, что после того как их отчет подвергся настолько широкой критике, независимые эксперты Amnesty International будут приглашены для повторного исследования данных, ранее приведенных в докладе организации, и еще раз тщательно изучат процесс ведения боев Украиной.

11 августа издание Politico указало, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) замешаны в преступлениях против мирного населения страны. Автор публикации отметил, что режиму Зеленского необходимо быть открытым к критике со стороны западных наблюдателей, а не обвинять всех имеющих иную точку зрения в работе на РФ.

4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВФУ. Эксперты пришли к выводу, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что военные ставили мирное население в рискованное положение и что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.

Комментируя доклад, президент Украины возмутился, что украинские формирования обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар в свою очередь подчеркнула в ответ Зеленскому, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

После этого, 6 августа, глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Затем, 10 августа, соучредитель шведского офиса организации Amnesty International Пер Вестберг также решил уволиться из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях ВФУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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