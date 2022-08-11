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Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
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Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ

Politico: Зеленский должен признать правдивость обвинений Amnesty International
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что Вооруженные силы Украины замешаны в преступлениях против мирного населения страны. Об этом 11 августа пишет издание Politico.

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Автор публикации отметил, что режиму Зеленского необходимо быть открытыми к критике со стороны западных наблюдателей, а не обвинять всех имеющих иную точку зрения в работе на РФ.

«Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», — пишет автор статьи.

Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в постоянной критике работы Amnesty International, так как из-за деятельности глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения организации были вынуждены уйти в отставку.

«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», — резюмировал автор статьи.

Накануне, 10 августа, соучредитель шведского офиса организации Amnesty International Пер Вестберг решил уволиться из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 6 августа, глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук также приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Эксперты пришли к выводу, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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