Соучредитель Amnesty International уволился после доклада о преступлениях ВСУ

Соучредитель шведского офиса организации Amnesty International Пер Вестберг решил уволиться с работы из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). О своем решении он сообщил 10 августа в интервью изданию Svenska Dagbladet.

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество [с этой организацией]», — цитирует его газета.

По словам Вестберга, сначала Amnesty International решала вопросы освобождения заключенных, но затем внезапно решила «расширила свой мандат», превысив полномочия.

Ранее, 6 августа, глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук также приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Эксперты пришли к выводу, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и о том, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

7 августа после доклада Amnesty International официальный представитель генерального секретаря всемирной Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик указал, что ООН настаивает на необходимости защитить мирное население в зонах боевых действий на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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