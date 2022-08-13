В правозащитной организации Amnesty International заявили, что хотят пересмотреть свое исследование, в котором говорится о том, что тактика киевского режима по ведению боев в Донбассе подвергает опасности мирное население. Об этом сообщает 13 августа немецкое агентство DPA.

Как заявили в самой организации, после того как их отчет подвергся настолько широкой критике, независимые эксперты Amnesty International будут приглашены для повторного исследования данных, ранее приведенных в докладе организации, и еще раз тщательно изучат процесс ведения боев Украиной.

11 августа издание Politico указало, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International, которая утверждает, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) замешаны в преступлениях против мирного населения страны. Автор публикации отметил, что режиму Зеленского необходимо быть открытым к критике со стороны западных наблюдателей, а не обвинять всех имеющих иную точку зрения в работе на РФ.

4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВФУ. Эксперты пришли к выводу, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что националисты ставили мирное население в рискованное положение и что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.

Комментируя доклад, президент Украины возмутился, что украинские формирования обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, в свою очередь, подчеркнула в ответ Зеленскому, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

После этого, 6 августа, глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Затем, 10 августа, соучредитель шведского офиса организации Amnesty International Пер Вестберг также решил уволиться из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях ВФУ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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