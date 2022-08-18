По большому счету

Эта песня хороша — начинай сначала. Иначе и не скажешь про очередные просьбы руководства «Молдовагаза» отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь. Согласно договору, предоплату необходимо перечислять до 20-го числа каждого месяца, однако на сей раз молдавской компании не хватает около $15 млн.

В этом месяце в связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв молдавской газовой компании составит $14,8 млн: доходы от продажи газа — $20,8 млн, а затраты на покупку топлива у «Газпрома» превысят $34,6 млн. Из этой суммы $15,5 млн приходятся на остаток за июль, а $16 млн — на авансовый платеж за август в размере 50%.

Надо отметить, что в этом месяце глава молдавской компании Вадим Чебан уже говорил, что компания не сможет оплатить аванс и даже обращалась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но «не получила ответа». Между тем борьбу с неплательщиками в Кишиневе начали вести только в августе.

В первых числах месяца от газа отключили первые 700 точек потребления с общим долгом около $200 тыс. А всего лишь за несколько дней до очередного авансового платежа вспомнили о более чем 2 тыс. небытовых потребителей, которые накопили долг в $4 млн. Почему бы не сделать этого раньше и не собрать долги заранее? Но, как говорится, привычка — вторая натура. Подобное поведение молдавской стороны мы наблюдаем уже не первый раз.

К примеру, в январе, после того как почти истек крайний день оплаты авансового платежа, парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней. Это решение было принято для того, чтобы чрезвычайная комиссия получила право принимать срочные действия для обеспечения населения газом, поскольку «Газпром» мог прекратить поставки в республику с 21 января.

Тогда это позволило «Молдовагазу» получить отсрочку на выплату налога на добавленную стоимость и компенсаций населению, высвободившиеся средства пошли на расчеты с «Газпромом». Тогда не хватало порядка $26 млн. И на крайние меры в Кишиневе пошли в самый последний момент. Хотя о том, что денег не хватит, было известно еще в конце декабря, когда «Молдовагаз» начал вести переговоры с банками в конце декабря, которые, как выяснилось, не увенчались успехом.

Схожая ситуация произошла в конце ноября 2021 года, когда «Газпром» пригрозил Молдавии отключением газа, в связи с тем что платеж не был сделан вовремя. Тогда задолженность почти в $75 млн тоже образовалась в результате кассового разрыва.

Кстати, зимой Кишинев не только попросил «Газпром» отложить авансовый платеж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо, но и обратился за финансовой помощью к российской компании как к акционеру «Молдовагаза», с просьбой рассмотреть возможность представления краткосрочного кредитования на сумму отклонений.

Но, как известно, тогда правительство выделило средства, а «Газпром» не стал предоставлять никаких займов, тем более что вопрос долга «Молдовагаза» перед российской компанией оставался открытым. Еще осенью прошлого года «Газпром» сообщал, что исторический долг составляет $433 млн, при этом с учетом пеней сумма достигла $709 млн.

После длительных переговоров в конце октября стороны продлили газовый договор на пять лет «на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности «Молдовагаза».

Согласно договору, правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. Тогда «Молдовагаз» тоже просил «Газпром» предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга. Более того, в Кишиневе очень сильно переживали за то, что поставки российского газа из-за нарушения договоренностей прекратятся. Однако голубое топливо по-прежнему продолжает поступать в республику. А со стороны «Газпрома» не было никаких публичных заявлений на сей счет. Всё будто бы разрешилось само собой.

Лишь в августе этого года стало известно, что Молдавия заключила контракт на проведение независимого финансового и юридического аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.

Предполагается, что аудит будет завершен лишь в конце января 2023-го.

Безусловно, полагая, раз удалось продавить московского партнера, и не единожды, может получиться и еще раз. В Кишиневе рассчитывают на то, что с 1 октября в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится. Напомним: осенью прошлого года Молдавия покупала газ по $450 за тысячу кубометров, а в этом августе — по $1458.

При этом вице-премьер Молдавии Андрей Спыну достаточно самонадеянно заявляет о «неправильности» возможного поведения российской компании.

«Мы посмотрим, как будет вести себя «Газпром», потому что будет неправильно, если 20 числа из-за маленьких накопленных долгов будет решено ограничить или прекратить поставки газа», — отметил он.

А вот бывший президент Молдавии Игорь Додон считает не только правильным, но и нужным, чтобы руководство республики срочно отправилось в Москву и вело переговоры о «более низкой цене на природный газ», как это делает руководство Венгрии, которая уже накопила 141% зимнего потребления газа.

Столь своенравно себя вести молдавской стороне позволяет тот факт, что «Газпром» является крупнейшим акционером «Молдовагаза», а также болезненный вопрос снабжения Приднестровья. Однако нервы у руководства российского монополиста не железные. Кишинев нашел $26 млн в январе, должен найти и $15 млн и в августе. Поставки, конечно, вряд ли прекратятся, но факт просрочки платежа серьезно укрепит позицию «Газпрома» как в вопросе аудита долга, так и в дальнейших переговорах по цене. А пени будут капать.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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