В Литве призвали Евросоюз объявить недействительными визы россиян

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что выданные россиянам шенгенские туристические визы необходимо признать недействительными на общеевропейском уровне.

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», — цитирует его ТАСС.

Министр также указал, что вопрос с выдачей или отменой выдачи виз гражданам России необходимо решать на уровне Евросоюза.

Днем ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Евросоюза не смогут договориться о запрете выдачи шенгенских виз для россиян.

15 августа временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что Литва не выдает визы гражданам России с конца февраля за исключением некоторых отдельных случаев. Также с 18 августа россияне, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию. При этом ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

14 августа стало известно, что Польша разрабатывает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц указал, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».