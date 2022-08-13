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Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа
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Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российские граждане, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию с 18 августа. Запрет утвердили 13 августа эстонские власти, передает телеканал «Звезда».

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Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

Отмечается, что в настоящее время получить визу в Эстонию могут только те россияне, у которых близкий родственник живет на территории страны, или в том случае, если въезжающий является дипломатом или сотрудником международной торговли.

Российские студенты, не успевшие завершить обучение, в порядке исключения могут подать документы на продление вида на жительство на один год.

12 августа стало известно о задержании журналистов «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время поездки из Нарвы в Таллин на поезде. Они находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород и вернулись в Россию.

Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

Подробности о задержании журналистов и ситуации на границе с Эстонией смотрите в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь.

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