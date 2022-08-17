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В Москве назвали заявления об ударе по Крымскому мосту уголовно наказуемыми

Сенатор Джабаров назвал заявления об ударе по Крымскому мосту уголовно наказуемыми
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о планах киевских властей подорвать Крымский мост подпадают под Уголовный кодекс России. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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Он указал на то, что российский суд в будущем рассмотрит подобные обращения, однако Подоляк может успеть уехать на Запад. Подорвать мост у Киева едва ли получится, так как заявление появилось на фоне отсутствия побед и вынужденного поиска оправданий в попытках «укусить побольнее».

«Этим заявлением Подоляк наговорил себе на несколько статей УК, и в частности 205 (террористический акт), 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 281 (совершение действий, направленных на разрушение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры), потому что он предложил бомбить этот мост на российской территории», — пояснил политик в беседе с РИА «Новости».

Михаил Подоляк рассказал о планах разрушить Крымский мост 16 августа в интервью The Guardian. По его словам, транспортный объект является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что он имеет большое военное значение.

Накануне зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона нанести удар по Крымскому мосту.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями», российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заверил, что Крымский мост надежно защищен, и у Киева отсутствуют военные возможности повредить его.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявления о планах нанести удар по Крымскому мосту симптомами белой горячки. Он напомнил, что мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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