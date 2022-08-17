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Главком ВСУ Залужный заявил о тяжелом положении Киева из-за действий российской артиллерии

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отметил преимущество российской артиллерии на линии фронта. Об этом он заявил 16 августа в Telegram-канале.

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«Противник продолжает наступление по всей линии фронта. При этом ежедневно он производит примерно 700–800 обстрелов наших позиций, используя от 40 тыс. до 60 тысяч единиц боеприпасов», — рассказал Залужный в разговоре с начальником штаба обороны Канады Уэйном Эйром.

По его словам, основные усилия российских войск сосредоточены на оттеснении ВСУ из Донецкой области. Наиболее напряженной главнокомандующий назвал ситуацию на оси Авдеевка — Пески — Марьинка.

Залужный также поблагодарил канадскую сторону за помощь в обучении украинских солдат.

17 августа депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сообщил, что боевой потенциал украинской армии уничтожен, а российским войскам противостоят силы коллективного Запада. Он отметил большое количество наемников из Великобритании и Польши в составе ВСУ. Также депутат напомнил о постоянных поставках западного вооружения на Украину.

15 августа отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода. Он заключил, что поражение Украины в конфликте неизбежно.

Также накануне пленный командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что у Украины нет возможности победить российскую армию. Он указал, что транслируемые украинскими СМИ сообщения о мощи ВСУ являются только частью информационной войны.

До этого, 13 августа, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах украинской армии царит хаос. Военнослужащие не получают жалования и сталкиваются с нехваткой оружия, несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Причиной этого является банальное воровство, которое процветает в рядах украинского командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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