Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
Политика
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Мир
Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины
Экономика
Ремонт жилья в России за год подорожал на 30%
Мир
Британия будет импортировать СПГ из Австралии из-за энергокризиса
Мир
Отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
Спорт
Роналду анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем карьеры
Общество
В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей
Происшествия
В аэропорту Иркутска экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Экономика
Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов
Мир
МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане
Мир
USAID потратит $68 млн долларов на украинское зерно
Сюжет:

В Госдуме заявили об уничтожении боевого потенциала армии Украины

Депутат Госдумы Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала армии Украины
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевой потенциал украинской армии уничтожен, российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада. Об этом заявил 17 августа депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
Байден решил надавить на Тегеран ради ядерной сделки, вместо того чтобы пойти на компромисс

«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат указал на большое количество наемников в ВСУ из Британии и Польши. Также он обратил внимание на постоянные поставки западного вооружения Киеву.

Коллективный Запад с США во главе стремятся сохранить условия однополярного мира, чтобы диктовать свои условия, подчеркнул Шеремет.

Ранее, 15 августа, подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности поражения Украины. Он отметил, что попытка американской стороны остановить Россию санкциями провалилась.

В тот же день стало известно, что парламент Украины принял закон, позволяющий изымать имущество украинцев, необходимое для работы оборонно-промышленного комплекса. При этом изъятие будет проходить после согласия региональной военной администрации.

Накануне пленный командир украинского нацформирования «Кракен» заявил, что считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию. При этом транслируемая украинским телевидением информация о силе украинских военных является лишь частью информационной войны.

13 августа полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие е получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022