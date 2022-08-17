Боевой потенциал украинской армии уничтожен, российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада. Об этом заявил 17 августа депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат указал на большое количество наемников в ВСУ из Британии и Польши. Также он обратил внимание на постоянные поставки западного вооружения Киеву.

Коллективный Запад с США во главе стремятся сохранить условия однополярного мира, чтобы диктовать свои условия, подчеркнул Шеремет.

Ранее, 15 августа, подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности поражения Украины. Он отметил, что попытка американской стороны остановить Россию санкциями провалилась.

В тот же день стало известно, что парламент Украины принял закон, позволяющий изымать имущество украинцев, необходимое для работы оборонно-промышленного комплекса. При этом изъятие будет проходить после согласия региональной военной администрации.

Накануне пленный командир украинского нацформирования «Кракен» заявил, что считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию. При этом транслируемая украинским телевидением информация о силе украинских военных является лишь частью информационной войны.

13 августа полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие е получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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