В Госдуме заявили об уничтожении боевого потенциала армии Украины
Боевой потенциал украинской армии уничтожен, российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада. Об этом заявил 17 августа депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — приводит его слова «РИА Новости».
Депутат указал на большое количество наемников в ВСУ из Британии и Польши. Также он обратил внимание на постоянные поставки западного вооружения Киеву.
Коллективный Запад с США во главе стремятся сохранить условия однополярного мира, чтобы диктовать свои условия, подчеркнул Шеремет.
Ранее, 15 августа, подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности поражения Украины. Он отметил, что попытка американской стороны остановить Россию санкциями провалилась.
В тот же день стало известно, что парламент Украины принял закон, позволяющий изымать имущество украинцев, необходимое для работы оборонно-промышленного комплекса. При этом изъятие будет проходить после согласия региональной военной администрации.
Накануне пленный командир украинского нацформирования «Кракен» заявил, что считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию. При этом транслируемая украинским телевидением информация о силе украинских военных является лишь частью информационной войны.
13 августа полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие е получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».