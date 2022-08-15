Отставной подполковник ВС США Дэвис предупредил о неминуемом крахе ВСУ

Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода, поражение Украины в конфликте неизбежно. Об этом 15 августа заявил в эфире американского телеканала Fox News подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, у Украины нет шансов на победу.

«Не существует такого военного сценария, при котором Украина одержит верх в конфликте. Это уже ясно, стоит честно признаться», — сказал он в беседе с ведущей шоу, экс-конгрессвумен Тулси Габбард.

Дэвис обратил внимание, что попытка Вашингтона остановить Россию при помощи санкций провалилась. По его мнению, если сохранить ограничения на продажу российской нефти, то это навредит Белому дому больше, чем России.

14 августа заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что качество подготовки солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на очень низком уровне, и эта ситуация становится уже типичной для комплектования войск украинской армии.

В тот же день взятый в плен командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что его подразделение не владеет какими-либо особыми навыками боя, в связи с чем у них нет такой возможности победить Российскую армию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».