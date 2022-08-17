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Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

Глава крымского парламента Константинов: агентура Киева активизировалась
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Таким образом он прокомментировал детонацию боеприпасов на севере полуострова.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, киевский режим опасен для России и всего человечества. Политик считает, что украинские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений, чтобы в обмен получить новую помощь Запада.

«Нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой», — добавил он.

При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что это не «мелкие пакости».

«Это нападение на нашу страну, с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщила, что виновные в возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма должны быть найдены и обезврежены.

Утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, было эвакуировано 3 тыс. человек. Он добавил, что ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны России инцидент назвали диверсией.

Также, по информации Аксенова, в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии.

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