Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева

Агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Таким образом он прокомментировал детонацию боеприпасов на севере полуострова.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, киевский режим опасен для России и всего человечества. Политик считает, что украинские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений, чтобы в обмен получить новую помощь Запада.

«Нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой», — добавил он.

При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что это не «мелкие пакости».

«Это нападение на нашу страну, с попыткой уничтожения гражданской инфраструктуры и нанесения максимального ущерба, в том числе мирному населению Крыма», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщила, что виновные в возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма должны быть найдены и обезврежены.

Утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, было эвакуировано 3 тыс. человек. Он добавил, что ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны России инцидент назвали диверсией.

Также, по информации Аксенова, в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии.