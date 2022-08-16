СК РФ возбудил уголовное дело по факту диверсии на военном складе в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии в военной части на севере Республики Крым, произошедшей 16 августа. Об этом сообщает ведомство.
«По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов», — говорится в заявлении на сайте СК РФ.
В Минобороны сообщили, что утром 16 августа произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов назвал случившееся результатом диверсии. Из-за детонации получили повреждения электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В настоящий момент железнодорожные пути уже восстановлены.