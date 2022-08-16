В Совфеде призвали обезвредить диверсантов после ЧП на военном складе в Крыму
Виновные в возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма должны быть найдены и обезврежены, заявила «Известиям» во вторник, 16 августа, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.
«Сообщение Министерства обороны России о том, что детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии требует пристального внимания и вдумчивой отработки. При этом твердо уверена, что мы должны безотлагательно отвечать на любые подобные преступления, являющиеся дерзким посягательством на государственный суверенитет России. Диверсанты должны быть найдены в кратчайшие сроки и обезврежены», — подчеркнула политик.
По мнению Ковитиди, ответ противнику необходимо дать оперативно и жестко, чтобы предупредить подобные случаи.
Утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, было эвакуировано три тыс. человек. Он добавил, что ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны России инцидент назвали диверсией.
Также по информации Аксенова, в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии.