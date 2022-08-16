В Минобороны России назвали диверсией инцидент в Джанкое

В Джанкое склад военного назначения 16 августа пострадал из-за диверсии, сообщили в Минобороны РФ.

«Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — уточнили в ведомстве.

По информации министерства, серьезно пострадавших нет.

Во вторник утром стало известно о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Крыму. В результате произошла детонация.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что пострадали два человека, но их жизни ничего не угрожает. На полуострове введен режим ЧС. С территории, расположенной в непосредственной близости к воинской части, эвакуировано 3 тыс. человек.

Были повреждены железнодорожные пути, их восстановили в этот же день. Движение поездов на участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, уточнил Аксенов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 16 августа заявила, что виновные в возгорании должны быть найдены и обезврежены. По ее мнению, ответ противнику необходимо дать оперативно и жестко, чтобы предупредить подобные случаи.