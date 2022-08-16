Реклама
Прямой эфир
Интернет
РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне
Мир
Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой
Спорт
Валуев выразил уверенность в победе Шлеменко над сербским Джокером
Мир
В ЛНР пообещали отбросить ВСУ на достаточное расстояние для обеспечения работы школ
Общество
Москалькова назвала дискриминацией призывы закрыть въезд в Европу для россиян
Мир
ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами и систему охлаждения ЗАЭС
Мир
МИД Китая указал на мизерную долю сторонников санкций против РФ в мире
Мир
В Латвии «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ
Мир
Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ
Общество
СКР расследует обстоятельства гибели российской журналистки под Донецком
Мир
Кулеба заявил о сложностях в убеждении Запада вводить новые санкции против РФ
Мир
Сухогруз Razoni с украинским зерном вошел в сирийский порт Тартус

В Минобороны России назвали диверсией инцидент в Джанкое

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Джанкое склад военного назначения 16 августа пострадал из-за диверсии, сообщили в Минобороны РФ.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

«Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — уточнили в ведомстве.

По информации министерства, серьезно пострадавших нет.

Во вторник утром стало известно о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Крыму. В результате произошла детонация.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что пострадали два человека, но их жизни ничего не угрожает. На полуострове введен режим ЧС. С территории, расположенной в непосредственной близости к воинской части, эвакуировано 3 тыс. человек.

Были повреждены железнодорожные пути, их восстановили в этот же день. Движение поездов на участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, уточнил Аксенов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 16 августа заявила, что виновные в возгорании должны быть найдены и обезврежены. По ее мнению, ответ противнику необходимо дать оперативно и жестко, чтобы предупредить подобные случаи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022