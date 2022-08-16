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В МИД Украины усомнились в единстве ЕС по вопросу запрета на въезд для россиян
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В МИД Украины усомнились в единстве ЕС по вопросу запрета на въезд для россиян

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сомневается в единодушии Евросоюза по вопросу отмены виз на въезд для россиян. Об этом глава ведомства рассказал 15 августа в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

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«Вся Европа не пойдет… Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический — на машине, на поезде, автобусе, он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу. Если эти страны не выдают визы, не впускают даже по действующим визам, то ты пассажиропоток в Европу гасишь практически до нуля», — отметил он.

Кроме того, в этот же день министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса «опускать руки».

«Я думаю, что туристический сезон для российских граждан должен быть закончен, и уже давно. Литва ранее предпринимала шаги, выдача виз была ограничена, однако дождаться общего консенсуса, пожалуй, не удастся. Думаю, что часть стран может уклониться от подготовки подобной общей договоренности. Однако не стоит опускать руки из-за этого. Думаю, что все равно надо добиваться такого решения», — отметил политик в в эфире радио LRT.

Ранее, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

15 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о том, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

16 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна намерена сократить количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Известно, что в настоящее время Финляндия получает ежедневно около 1 тыс. заявлений на получение визы из России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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