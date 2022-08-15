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Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР
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Косачев назвал основные цели провокаций США на Тайване

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Вашингтон намеренно стремится усугубить отношения с Пекином, чтобы спровоцировать резкую реакцию со стороны Китая и вынудить его «применить силу». Об этом заявил в понедельник, 15 августа, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Визит американской делегации на Тайбэй, по его словам, подтверждает линию США на эскалацию напряженности и преследует две цели.

«Первая — вывести из равновесия Пекин. Побуждая его к резкой — желательно силовой — реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Вторая ключевая цель: сформировать антикитайский фронт в Азии», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Вице-спикер пояснил, что если бы Китай выбрал силовой сценарий, то это привело бы к конфронтации Пекина не только с Вашингтоном, с которым его связывают серьезные экономические отношения, но и с другими странами региона, что намного важнее, и тогда бы была достигнута вторая цель Пентагона.

Ранее, в понедельник, замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» назвал формирование нового идеологического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира «плохим вариантом из всех возможных».

Он отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

В этот же день официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль Китай обречено на провал. Пекин также предостерег США от борьбы с 1,4 млрд китайцев.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси Пекин начал военные учения вблизи Тайваня.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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