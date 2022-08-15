На Украине призвали внести Брежневу и Меладзе в черный список

Украинская певица Анастасия Приходько призвала внести коллегу по цеху Веру Брежневу и ее супруга продюсера Константина Меладзе в черный список.

По ее словам, пара является предателями Украины, их необходимо лишить всех званий и наград, а также конфисковать всё имеющееся у них имущество на территории страны, пишет «Газета.ru».

Приходько полагает, что Брежнева предала родину еще в 2014 году, продолжив выступать для «агрессивных русских». Также артистка считает необходимым внести в черный список певиц Ани Лорак и Светлану Лободу, которой в апреле запретили въезд в Россию на 50 лет.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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